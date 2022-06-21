The Guardian: Джонсон использует Украину в своих личных целях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. В использовании Киева в своих целях политика обвинил колумнист Саймон Дженкинс в своей статье для The Guardian.

По его словам, «внезапные разговоры» Джонсона с Зеленским начались сразу после «крупного позора» британского политика.

«Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины. Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории», — заявил Дженкинс.

Отмечается, что разговоры политиков совпали с новостями о штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой депортации мигрантов из Британии в Руанду, а также с отставкой некоторых госслужащих и плачевными результатами местных выборов. По словам журналиста, на прошлой неделе из-за очередной неудачи Джонсон лично посетил Киев.

«Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах. <…> Сегодня Джонсон, похоже, полагается на украинского комика», — отметил Дженкинс.