В России оценили перспективы Грузии по вступлению в ЕС

Эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Константин Тасиц в разговоре с "Рамблером" прокомментировал прошедший накануне в Тбилиси митинг за евроинтеграцию, а также оценил перспективы Грузии по вступлению в ЕС .

20 июня в Тбилиси прошел митинг под лозунгом "Домой в Европу". До этого, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей ряда предварительных условий.