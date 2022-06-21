В России оценили перспективы Грузии по вступлению в ЕС

Эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ) Константин Тасиц в разговоре с "Рамблером" прокомментировал прошедший накануне в Тбилиси митинг за евроинтеграцию, а также оценил перспективы Грузии по вступлению в ЕС.
О митинге в Тбилиси
Это был один из самых крупных митингов оппозиции. По разным оценкам его численность составила от 30 тыс. до 60 тыс. человек. Он носил аполитичный характер, его основным лозунгом было продемонстрировать то, что народ Грузии выступает за европейскую интеграцию. И это действительно отражает настроения, поскольку, по данным всех социологических опросов, около 70-80% населения выступают за вступление Грузии в Евросоюз. Митинг на данном этапе носил мирный характер, он объединял широкую коалицию как оппозиционных партий, так и неправительственных организаций. И, в том числе, многие из тех, кто поддерживает и правящую партию, также пришли на этот митинг. Там было принято решение создать некий народный комитет, который будет выдвигать требования к правительству с тем, чтобы ускорить евроинтеграцию, выполнить те требования, которые определила Европейская комиссия к Грузии. Но это будет решаться позднее, после 24-го числа. Соответственно, посмотрим, как будут развиваться эти события.
Пока эти протесты носили мирный характер. И организаторы митинга лишний раз подчеркивали, что это, в том числе, отражает некую европейскость грузин, их приверженность европейским ценностям. Но вместе с тем среди участников митинга были и радикалы, которые в соцсетях размещали призывы организовать Евромайдан по аналогии с событиями 2014 года на Украине. Поэтому такого развития событий исключать нельзя. Как обычно бывает, когда огромное скопление людей, там есть представители разных политических взглядов, и они преследуют разные цели.
О перспективах вступления Грузии в ЕС
Скорее всего, решение Европейского совета (по заявке Грузии о получении статуса кандидата в ЕС - прим. ред.) будет повторять те рекомендации, которые дала Европейская комиссия. Грузия на данном этапе получает европейскую перспективу, то есть обещания получить статус кандидата в члены ЕС в том случае, если выполнит те требования, которые к ней предъявляет Евросоюз. Среди прочего это снижение поляризации в обществе, проведение судебной реформы, проведение избирательной реформы, деолигархизация... Там есть целый список из двенадцати пунктов. Европейцы настаивают, чтобы это решение было определено консенсусом, должны будут быть привлечены и местные неправительственные организации, и оппозиционные партии. И (партия) "Грузинская мечта" будет выполнять их домашнее задание. Следующая оценка со стороны европейцев должна быть в конце 2022 года. Если Грузия будет удовлетворять этим критериям, она получит статус кандидата.
Об отказе Тбилиси вводить антироссийские санкции
Правительство Грузии занимает прагматичную позицию. Официальные лица - и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, и министр иностранных дел - говорили, что они хотят избежать введения контрсанкций со стороны Москвы, поскольку они нанесут очень серьезный ущерб грузинской экономике. Россия является одним из основных экономических партнеров, соответственно, если Грузия присоединяется к экономическим санкциям, то в качестве ответа она получит ограничительные меры, которые нанесут ущерб грузинскому населению. В данном случае позиция определяется национальными интересами. Но вместе с тем Грузия соблюдает введенные международные санкции, связанные с платежными системами и остальным. То есть нельзя сказать, что она целиком не присоединилась к санкциям. Международные санкции она выполняет, а собственные не вводит и не разрывает отношения с Россией.
Об политических настроениях в Грузии в отношении России
Есть партии, в основном консервативного и националистического толка, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Но на данном этапе они даже не входят в грузинский парламент и имеют малое влияние на грузинское общество. Особенно на фоне событий на Украине есть определенное негативное отношение к России, поскольку Грузия во многом ассоциирует специальную военную операцию с тем, что произошло в 2008 году, когда Москва проводила операцию по принуждению к миру, после того как (тогдашний президент Грузии Михаил) Саакашвили отдал приказ, чтобы восстановить контроль над Южной Осетией. Соответственно, в нынешней ситуации симпатии грузинского общества целиком и полностью на стороне Украины. Все грузинские города увешаны украинскими флагами. Грузия находится на первом месте по поставкам гуманитарной помощи на Украину. И в этой ситуации сложно рассчитывать, что правительство Грузии будет предпринимать какие-то шаги навстречу Москве. При этом настрой на то, чтобы не портить отношения с Москвой, сохраняется. Но маловероятно, что в ближайшее время будут какие-то подвижки или потепление отношений.Константин ТасицВедущий эксперт Российского института стратегических исследований
20 июня в Тбилиси прошел митинг под лозунгом "Домой в Европу". До этого, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставление статуса кандидата на членство в ЕС Грузии после выполнения ей ряда предварительных условий.