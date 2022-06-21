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32 минуты назад

Раскрыта дата встречи России, Украины, Турции и ООН по кризису с зерном

Lenta.ruиещё 2

На следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН, посвященные проблеме вывоза зерна с украинской территории. Вероятную дату встречи сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Раскрыта дата встречи РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом делегация из турецкого Минобороны планирует приехать в Москву для обсуждения того же вопроса уже на этой неделе. Ожидается, что после встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН стороны создадут механизм для урегулирования кризиса.

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