Раскрыта дата встречи РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна

На следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры России , Украины , Турции и представителей ООН , посвященные проблеме вывоза зерна с украинской территории. Вероятную дату встречи сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

При этом делегация из турецкого Минобороны планирует приехать в Москву для обсуждения того же вопроса уже на этой неделе. Ожидается, что после встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН стороны создадут механизм для урегулирования кризиса.