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21 минуту назад

Токаев призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров

Lenta.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он высказался во время выступления на специальной панельной сессии Катарского экономического форума в Дохе, сообщает пресс-служба главы республики.

Токаев призвал Россию и Украину возобновить переговоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Токаев заявил о важности продолжения переговорного процесса для разрешения российско-украинского конфликта мирным путем. Он также подчеркнул, что для этого «необходима добрая воля каждой из сторон». При этом казахский лидер указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

«Никогда ранее ООН<ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным, показывать солидарность и, конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру», — пояснил президент.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он назвал их «квазигосударственными территориями» и выразил мнение, что появление в мире подобных образований приведет к хаосу.

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