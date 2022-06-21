Токаев призвал Россию и Украину возобновить переговоры

«Никогда ранее ООН<ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным, показывать солидарность и, конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру», — пояснил президент.