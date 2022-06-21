В Евросоюзе договорились о кандидатстве Украины

«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23—24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — сказал Бон, заявление опубликовано в его соцсетях.