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20 минут назад

В Евросоюзе договорились о кандидатстве Украины

Ura.Ru

Страны Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление. Об этом сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23—24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос сегодня, и эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал — полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», — сказал Бон, заявление опубликовано в его соцсетях.

Венгрия выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине. Еврокомиссия уже официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата, сообщает RT. Для этого Украине нужно будет выполнить ряд условий, среди которых борьба с коррупцией. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна тесно связана с ЕС, передает «Утро.ру».

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