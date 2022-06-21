Литва расширила запрет на перевозки в Калининградскую область

Литва расширила запрет на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область на грузовой автомобильный транзит. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу.
Информацию подтвердили в нескольких компаниях, которые занимаются автоперевозками. «Интерфакс» пишет, что таможня Литвы уже разворачивает машины на границе с Белоруссией в пункте пропуска Мядининкай. Из-за этого образовалась большая очередь из грузовых автопоездов, передает издание.
Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении транзита санкционных товаров. Россия пообещала ответить Вильнюсу из-за транспортной блокады, сообщает «Царьград». Западные страны вводят ограничения против России из-за спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее враждебным шагом, передает телеканал 360.