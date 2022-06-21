В США заявили об опасности прямого конфликта с Россией

Научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для The Hill написала, что действия Вашингтона на Украине походят на прямой конфликт с Москвой больше, чем утверждают американские власти.

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Эксперт уточнила, что Белый дом заявляет о недопустимости прямого столкновения с Россией, при этом отправляя оружие на Украину. В частности, речь идет о ракетных установках HIMARS, с помощью которых можно поражать объекты уже на территории России.

«Москва не хуже Вашингтона знает об апокалиптическом потенциале открытой американо-российской войны. Но продолжать наращивать вмешательство США с уверенностью в том, что Россия не ответит тем же, — это невероятно опасный шанс», — заявляет Кристиан.