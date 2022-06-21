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15 минут назад

The Hill: действия США по поддержке Украины могут приблизить столкновение с Россией

Газета.Ru

Научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в статье для The Hill написала, что действия Вашингтона на Украине походят на прямой конфликт с Москвой больше, чем утверждают американские власти.

В США заявили об опасности прямого конфликта с Россией
Фото: Tina Fineberg/APTina Fineberg/AP

Эксперт уточнила, что Белый дом заявляет о недопустимости прямого столкновения с Россией, при этом отправляя оружие на Украину. В частности, речь идет о ракетных установках HIMARS, с помощью которых можно поражать объекты уже на территории России.

«Москва не хуже Вашингтона знает об апокалиптическом потенциале открытой американо-российской войны. Но продолжать наращивать вмешательство США с уверенностью в том, что Россия не ответит тем же, — это невероятно опасный шанс», — заявляет Кристиан.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил Newsmax, что действия администрации президента США Джо Байдена на Украине могут привести к мировой войне. Он назвал «безумием» то, что делает администрация Байдена.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,
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