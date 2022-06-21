ЕС достиг консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата

Страны Европейского союза ( ЕС ) достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в объединение. Об этом сообщил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, пишет РИА Новости .

Ранее Bloomberg писало, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок на этой неделе. При этом предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Киеву соответствующего статуса также необходимо будет представить в письменном виде.