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26 минут назад

В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата

Lenta.ruиещё 4

Страны Европейского союза (ЕС) достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в объединение. Об этом сообщил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, пишет РИА Новости.

ЕС достиг консенсуса в вопросе предоставления Украине статуса кандидата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Между странами Евросоюза достигнут полный политический консенсус о предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС», — рассказал дипломат.

Ранее Bloomberg писало, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок на этой неделе. При этом предлагаемые формулировки по решению о предоставлении Киеву соответствующего статуса также необходимо будет представить в письменном виде.

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