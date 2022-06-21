В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
9 минут назад

Генпрокурор США прибыл на Украину с необъявленным визитом

Елена Прошина

На Украину с необъявленным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он находится в Киеве с целью обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ABC.

Генпрокурор США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Фото: WIkipediaWIkipedia

«Генеральный прокурор Гарланд сейчас совершает необъявленный визит на Украину», — рассказал телеканалу неназванный представитель министерства юстиции США.

По его словам, политик намерен обсудить с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой «усилия Соединенных Штатов по содействию в преследовании военных преступлений».

Ранее Госдепартамент США обвинил ВС РФ в причастности к совершению военных преступлений на Украине. В России подобные заявления отвергают.

В мире,Ирина Венедиктова,Верховный суд,Министерство юстиции США,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители