Генпрокурор США прибыл на Украину с необъявленным визитом

На Украину с необъявленным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он находится в Киеве с целью обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ABC.
«Генеральный прокурор Гарланд сейчас совершает необъявленный визит на Украину», — рассказал телеканалу неназванный представитель министерства юстиции США.
По его словам, политик намерен обсудить с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой «усилия Соединенных Штатов по содействию в преследовании военных преступлений».
Ранее Госдепартамент США обвинил ВС РФ в причастности к совершению военных преступлений на Украине. В России подобные заявления отвергают.