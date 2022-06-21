Генпрокурор США прибыл на Украину с необъявленным визитом

На Украину с необъявленным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он находится в Киеве с целью обсуждения сотрудничества в расследовании предполагаемых военных преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ABC.