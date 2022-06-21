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22 минуты назад

В Казахстане заявили о хороших отношениях с РФ после слов Токаева о Донбассе

Мария Иванова

Глава Института Евразийской интеграции Казахстана Оразгали Сельдеев заявил, что позиция казахстанских властей по ДНР и ЛНР давно известна, а новости о конфликтах Нур-Султана и Москвы - «передергивание». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что его страна считает ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями и не признает их.

Примерно в то же время появились новости о проблемах Казахстана с экспортом нефти через Россию и якобы заблокированных Казахстаном вагонах с российским углем. Как писал «Коммерсант», отгрузку в Новороссийске периодически останавливали из-за работ по обезвреживанию мин времен Великой Отечественной войны.

В Госдуме пригрозили Казахстану мерами «как с Украиной» после слов Токаева о непризнании ДНР и ЛНР

Позже в Казахстане опровергли сообщения о блокировке вагонов с углем.

СМИ начали связывать эти новости со словами Токаева о ДНР и ЛНР, но Сельдеев с ними не согласился.

«Ничего [это ] не означает. Позиция Казахстана известна, давно, что мы не признаем квазигосударственные объединения подобного рода. Президент Токаев очень четко обозначил, что это касается не только ДНР и ЛНР, но и Косово, Тайваня, Абхазии, Осетии», - отметил эксперт.

Сельдеев заявил, что в Казахстане новости назвали фейками,

но «ряд российских экспертов и журналистов начали передергивать».

«Последние два-три дня притягивают за уши эти события, которые никак между собой не связаны абсолютно. Никаких трений, противоречий на уровне высших должностных лиц между Россией и Казахстаном нет», - заключил он.

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