Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине некоторые не понимают сложности вопроса с поставками оружия и «говорят много не соответствующего действительности». Об это он заявил в интервью Münchner Merkur.

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или зенитные ракетные комплексы, солдаты тоже должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет малоэффективным», - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что для некоторых систем требуются боеприпасы, которые сразу поставить не удается.

«Ошибается тот, кто думает, что оружие можно приобрести у дилеров, как автомобили. Я знаю, что я должен терпеть критику. Но я не позволю, чтобы меня заставили отклониться от уравновешенного курса», - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей.

«Финансово, отдав много денег. Гуманитарно, леча раненых и приняв более 800 тысяч беженцев в Германии. И военно, поставками оружия и боеприпасов», - заключил Шольц.

Ранее Шольц сообщил, что летом 2022 года Германия поставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также на осень запланированы поставки современной зенитной системы IRIS-T SLM и четырех реактивных систем залпового огня MARS II со склада Бундесвера.

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников упрекнул власти объединенной Европы в проблемах с поставками Киеву современных образцов вооружения.

«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», - заявил он в интервью The Economist.

Министр обороны Украины также добавил, что для Берлина и Парижа Украина является «раздражающим препятствием» на пути к спокойной и комфортной жизни. С его слов, после некоторых переговоров с западными партнерами, он может «бросить несколько довольно отборных слов».

Россия проводит специальную военную операцию по защите мирных жителей Донбасса с 24 февраля. По словам главы российского государства, главной целью операции является демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны России особо подчеркнули, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.

«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать его стране все необходимое ей оружие. С таким призывом он обратился к мировому сообществу во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме, передает РИА Новости

По его словам, Украине требуется все оружие, о котором она просит своих партнеров.

«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», — заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в пяти миллиардах долларов финансовой помощи.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России и подразделения ДНР блокировали и взяли под контроль основные пути поставок боекомплектов, техники и горюче-смазочных материалов для украинских военных в Донбассе. При этом он отметил, что большая часть поставок, которые Вооруженные силы Украины отправляют своим военнослужащим в регионе, была сформирована еще до начала российской спецоперации.

Новая военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса, будет недостаточной для противостояния с Россией в ходе спецоперации на Украине. «Все-таки далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Темпы, обещанные в „Рамштайне“, меньше, чем мы рассчитывали», — сказал Арестович на youtube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в базу иноагентов Минюста РФ).

Так он прокомментировал решения министров стран НАТО, принятые в среду в Брюсселе в рамках саммита формата «Рамштайн-3». По итогам встречи представители военно-политического блока объявили об объеме новой военной помощи Украине.

Украинский политик привел в пример решение НАТО по поставкам реактивных систем залпового огня. Он сообщил, что всего будут поставлены 18 таких систем.

«Это дивизион, плюс еще примерно столько же другого типа <…> все-таки далеко от наших реальных нужд <…>. Реально нам нужно раза в два-три раза больше, хотя бы в два. Может быть, еще дадут», сказал Арестович.

Он считает, что «самое неприятное, что эта помощь поступит только в августе». Политик уверен, что этот факт «отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению».

НАТО помогает Украине в связи со спецоперацией РФ. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. По информации американского телеканала CNN, украинские военные предпочитают советское оружие, потому что не могут освоить западную технику. Ранее Арестович признал, что ВСУ проигрывают российским войскам в ходе спецоперации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин планирует увеличить объемы своей военной помощи Киеву и поставить еще больше вооружения.

«Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в том числе, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии», - сказал он представителям прессы.

Шольц обратил внимание, что Берлин уже направлял Киеву противоракетное оружие и БТР. Он также заметил, что в парламенте республики уже были согласованы поставки зенитных самоходных установок«Гепард» и артиллерийских установок PzH 2000.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защитить население Луганской и Донецкой народной республики. Впоследствии в Москве неоднократно подчеркивали, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» - военная операция проводится, чтобы демилитаризовать и денацифицировать Украины.

Правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, и план дальнейших поставок, который включает, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota. Список опубликован во вторник на сайте германского кабмина.

Как заявил журналистам официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, "Германия продолжит поддержку до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться". "Правительство ФРГ приняло решение изменить порядок публикации военной помощи в соответствии с практикой наших близких союзников, например США. С сегодняшнего дня на сайте www.bundesregierung.de/lieferungen-ukraine будет доступен обзор военной помощи, предоставленной Германией Украине", - сообщил Хебештрайт.

Всего в списке уже поставленных Украине вооружений и материалов - 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.

Вооружения и другой материал были выделены из запасов Бундесвера или предоставлены оборонными концернами. Власти ФРГ ведут переговоры о так называемом круговом обмене с государствами Восточной Европы, которые располагают оружием времен существования Организации Варшавского договора. Представитель правительства ФРГ отметил, что список будут постоянно обновлять.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Посол Украины в Берлине Алексей Мельник заявил, что правительство Германии назвало примерные сроки начала поставок вооружений Киеву, пишет украинское издание НВ.

По его словам, семь гаубиц, которые обещали немецкие власти, украинская армия получит 22 июня. Еще 30 самоходных зенитных систем «Гепард» планируется поставить в течение лета: 15 — до конца июля и еще 15 — до конца августа.

Мельник отметил, что это лишь «два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся в стадии реализации».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги, побывавшие в Киеве на прошлой неделе, отказали Киеву в оперативных поставках. Об этом написал в воскресной статье для газеты The Los Angeles Times колумнист Дойл Макманус.

По мнению автора, у европейских правительств накапливается "усталость от Украины" из-за того, что санкционное давление, которое они были вынуждены оказать на Россию бьет по ним самим. "Проблема с санкциями в отношении России состоит в том, что они будут работать, только если будут вредить нам тоже", - приводит колумнист в подтверждение своих слов мнение одного из своих приятелей, бывшего учителя Роберто Песчиани.

Макманус отмечает, что несмотря на то, что главы трех крупных европейских государств приехали в Киев и вновь выразили поддержку Украине, однако там так и не дождались гарантий ускорения военных поставок.

"Эти трое не дали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому самого заветного: быстрой доставки нового оружия", - написал он.

Автор также скептически отнесся и к возможности вступления Украины в ЕС и назвал поддержку Макроном, Шольцем и Драги этого шага "чисто символической".

На прошлой неделе Шольц, Макрон, Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис совершили визит на Украину, провели встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Основной темой переговоров стала нынешняя ситуация вокруг Украины. Немецкая газета Die Welt выступила с предположением, что европейские лидеры могли убеждать Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вашингтон продолжает поставки вооружения на Украину, но до линии фронта оружие доходит не вовремя, заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин. Именно эти задержки приводят к тому, что у России появляется еще больше потенциала в ведении боевых действий, передает телеканал Fox News.

Как отметил экс-генерал, сейчас Украина находится в переломном моменте, а потому ей нужно еще больше оружия, чтобы удалось дать хоть какой-то отпор российским силам.

Похоже, правильное оружие просто не доставляется вовремя и превращает то, что могло бы стать чистой победой Украины, в преимущество России, — сказал Кин.

Он уточнил, что обычно в Пентагоне отводится несколько недель или даже месяцев на то, чтобы украинские военные смогли получить оружие. Например, речь идет о ракетном комплексе «Гарпун», для использования которого ВСУ нужно некоторое время: нужно не только доставить это вооружение на Украину, но и научить бойцов правильно его применять.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине, взывая при этом к перемирию для вывоза зерна. По его словам, на сегодняшний день в украинских портах заблокированы 20 млн тонн зерновых культур.

Генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад заявил, что поставки тяжелого вооружения Киеву «бессмысленны и опасны». Об этом он сообщил радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, чтобы управлять танком «Леопард» или боевой машиной пехоты «Мардер», необходима подготовка, которой у украинской армии, по его мнению, нет. Германии следует сосредоточиться на переговорах, а не на военной риторике, считает он.

«Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние две недели Германия суммарно поставила Украине более 6000 противотанковых гранатометов и мин.

Издание конкретизирует, заявив о купленных у немецкого производителя 2450 ручных противотанковых гранатометах, а также о 4600 противотанковых минах из запасов бундесвера.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, и начнет обучение украинских военнослужащих.

Украинские СМИ высмеяли канцлера Германии Олафа Шольца, посетившего Киев с официальным визитом. Шутку, посвященную приезду политика, опубликовало агентство УНИАН, передают «Известия».

По мнению корреспондентов, Шольца нужно было заставить ждать такси на вокзале «до конца месяца или до осени». Так они намекнули на задерживающиеся поставки оружия от Германии.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А [президент Украины Владимир ]Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью"», — пишет УНИАН.

Ранее Зеленский обрушился с критикой на Шольца, заявив, что тот должен прекратить попытки быть нейтральным и балансировать между Москвой и Киевом. Он также напомнил, что Германия начала помогать Украине намного позже других европейских стран.

Украина продолжит «воевать лопатами» в случае, если страны Запада прекратят поставки вооружения Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

По словам министра, у Киева значительно меньше оружия, чем у Москвы, и его страна не может одержать победу в военном конфликте с таким дисбалансом. Он также отметил, что Украине требуются поставки систем противовоздушной обороны.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем «воевать» лопатами, но мы будем защищаться», — сказал Кулеба вечером 19 июня в эфире телеканала ARD.

Он добавил, что чем раньше прибудут поставки оружия, тем больше помощи получит Киев.

«Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем «спасибо», но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — подчеркнул глава МИД Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности «воевать лопатами».