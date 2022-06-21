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32 минуты назад

Трасс пригрозила России новыми санкциями

Елена Прошина

Великобритания будет вводить новые санкции против РФ, пока она не выведет войска с территории Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс во время выступления в Палате общин британского парламента.

Трасс пригрозила России новыми санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — заявила дипломат.

Трасс добавила, что Лондон также продолжит поставлять на Украину вооружение и поддерживать попытки Киева «вытеснить Россию со своей территории».

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений, связанных с российским золотом. Сейчас Еврокомиссия работает над включением драгметалла в возможный санкционный список, однако пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России.

В мире,Парламент Великобритании,Еврокомиссия,ЕС,
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