Трасс пригрозила России новыми санкциями

Великобритания будет вводить новые санкции против РФ, пока она не выведет войска с территории Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс во время выступления в Палате общин британского парламента.

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«Мы продолжим вводить санкции и отказываться от импорта товаров из РФ до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои войска с Украины», — заявила дипломат.

Трасс добавила, что Лондон также продолжит поставлять на Украину вооружение и поддерживать попытки Киева «вытеснить Россию со своей территории».