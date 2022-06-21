Арестович разгневал представителей ЛГБТ на Украине

Представители украинского ЛГБТ-сообщества потребовали отставки советника президента Украины Алексея Арестовича. Как сообщает «Говорит Москва», причиной стало его высказывание, в котором он заявил о наличии отклонений у людей с нетрадиционной ориентацией.

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Так, организация KyivPide обвинила Арестовича в принадлежности к «гомофобному русскому миру» и запустила хэштэг «УвольтеАрестовича».

Сам советник Владимира Зеленского уточнил, что выступает против преследования людей из-за их сексуальной ориентации, однако считает себя консерватором в этом вопросе.