Арестович разгневал представителей ЛГБТ на Украине

Представители украинского ЛГБТ-сообщества потребовали отставки советника президента Украины Алексея Арестовича. Как сообщает «Говорит Москва», причиной стало его высказывание, в котором он заявил о наличии отклонений у людей с нетрадиционной ориентацией.
Так, организация KyivPide обвинила Арестовича в принадлежности к «гомофобному русскому миру» и запустила хэштэг «УвольтеАрестовича».
Сам советник Владимира Зеленского уточнил, что выступает против преследования людей из-за их сексуальной ориентации, однако считает себя консерватором в этом вопросе.
Напомним, что ранее Арестович назвал поставки оружия Киеву более важным вопросом, чем предоставление страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, статус не дает никаких преимуществ и в качестве примера привел Турцию, которая с 1999 года «сидит в кандидатах».