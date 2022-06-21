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52 минуты назад

Представители ЛГБТ на Украине потребовали отставки Арестовича

Елена Прошина

Представители украинского ЛГБТ-сообщества потребовали отставки советника президента Украины Алексея Арестовича. Как сообщает «Говорит Москва», причиной стало его высказывание, в котором он заявил о наличии отклонений у людей с нетрадиционной ориентацией.

Арестович разгневал представителей ЛГБТ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, организация KyivPide обвинила Арестовича в принадлежности к «гомофобному русскому миру» и запустила хэштэг «УвольтеАрестовича».

Сам советник Владимира Зеленского уточнил, что выступает против преследования людей из-за их сексуальной ориентации, однако считает себя консерватором в этом вопросе.

Арестович рассказал о потерях украинской армии с начала спецоперации

Напомним, что ранее Арестович назвал поставки оружия Киеву более важным вопросом, чем предоставление страны статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, статус не дает никаких преимуществ и в качестве примера привел Турцию, которая с 1999 года «сидит в кандидатах».

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,ЕС,
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