Грузия отказалась вводить антироссийские санкции

«Мы, грузины, не сможем вести против России национальные экономические санкции из-за очень естественных обстоятельств, так как у нас есть свои национальные интересы, вызовы нашей безопасности, экономики. Именно это является нашей мотивацией», - пояснил Гарибашвили на Катарском экономическом форуме.

При этом он подчеркнул, что Тбилиси оказывает политическую поддержку Киеву, присоединился к международным резолюциям и «четко заявил, что у компаний не будет возможности избегать санкций» при помощи Грузии.

Страны Запада начали оказывать экономическое давление и вводить масштабные санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. При этом Грузия санкции не поддержала. В Тбилиси объяснили, что у страны нет возможностей и инструментов для санкций, которые могли бы оказать «хоть какое-то» влияние на Россию.