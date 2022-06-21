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1 час назад

Грузия отказалась вводить антироссийские санкции

Алиса Селезнёва

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Тбилиси не сможет ввести экономические санкции против России из-за национальных интересов и вызовов безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Грузия отказалась вводить антироссийские санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, грузины, не сможем вести против России национальные экономические санкции из-за очень естественных обстоятельств, так как у нас есть свои национальные интересы, вызовы нашей безопасности, экономики. Именно это является нашей мотивацией», - пояснил Гарибашвили на Катарском экономическом форуме.

При этом он подчеркнул, что Тбилиси оказывает политическую поддержку Киеву, присоединился к международным резолюциям и «четко заявил, что у компаний не будет возможности избегать санкций» при помощи Грузии.

Страны Запада начали оказывать экономическое давление и вводить масштабные санкции против России после того, как 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. При этом Грузия санкции не поддержала. В Тбилиси объяснили, что у страны нет возможностей и инструментов для санкций, которые могли бы оказать «хоть какое-то» влияние на Россию.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Владимир Путин,
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