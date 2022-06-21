Предоставление статуса кандидата Украине согласовали все страны ЕС

Все 27 стран-членов Евросоюза заявили о своем согласии предоставить Украине статус кандидата на вступление в организацию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

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Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статусы кандидатов на вступление в ЕС. При этом от Киева требуют укрепить верховенство права и вести борьбу с коррупцией. Ожидается, что окончательное решение о статусе главы государств Евросоюза примут на саммите 23-24 июня.

По данным источников Bloomberg, на встрече послов стран ЕС 20 июня никто не высказался против предоставления Украине статуса кандидата.

«Блок намерен поддержать и мнение комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия», - отмечается в статье.