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1 час назад

Премьер Польши Моравецкий: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине

Газета.Ruиещё 5

Россия во время спецоперации на Украине использовала далеко не весь свой потенциал, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит РИА «Новости».

Премьер Польши: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он назвал Россию «раненым медведем» и отметил, что некоторые слишком рано посчитали ее побежденной в столкновении на Украине. Польский премьер признал, что Россия — мощное государство с большим потенциалом, и пока была задействована только его часть.

Как отметил Моравецкий, некоторые страны Евросоюза не против того, чтобы украинские военные сложили оружие.

«Есть трещины в европейской солидарности. Есть страны, которые скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, а не в укреплении ее оборонного потенциала», — признал политик.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не позволит Кремлю «восстановить империю». Он отметил, что у Польши должна быть юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией.

«Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю», — говорил он.

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