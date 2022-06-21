Премьер Польши: Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине

Россия во время спецоперации на Украине использовала далеко не весь свой потенциал, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, слова которого приводит РИА «Новости».

Он назвал Россию «раненым медведем» и отметил, что некоторые слишком рано посчитали ее побежденной в столкновении на Украине. Польский премьер признал, что Россия — мощное государство с большим потенциалом, и пока была задействована только его часть.

Как отметил Моравецкий, некоторые страны Евросоюза не против того, чтобы украинские военные сложили оружие.

«Есть трещины в европейской солидарности. Есть страны, которые скорее бы поддержали Украину в сложении оружия, а не в укреплении ее оборонного потенциала», — признал политик.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не позволит Кремлю «восстановить империю». Он отметил, что у Польши должна быть юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией.