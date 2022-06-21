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48 минут назад

Нетаньяху готов снова стать премьер-министром Израиля

BFM.RU

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху после известия о предстоящем роспуске кнессета (парламента) заявил, что готов сформировать и возглавить новое правительство еврейского государства.

Нетаньяху готов снова стать премьер-министром Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает ТАСС, политик заверил, что в случае возвращения на должность премьера его правительство «снизит налоги, снизит цены и приведет Израиль к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям».

До выборов нынешнего премьер-министра Нафтали Беннета заменит Яир Лапид, занимающий пост министра иностранных дел. Выборы, которые ожидаются в октябре или ноябре, станут пятыми в Израиле за последние три года.

Законопроект о роспуске кнессета будет представлен на следующей неделе.

Решение распустить парламент Беннет принял после того, как стало ясно, что нет возможности продлить действие израильских законов в Иудее и Самарии. Этому помешали противоречия между партиями, и закон не был продлен на очередные пять лет. Роспуск кнессета приведет к автоматическому продлению действия закона о поселенцах на шесть месяцев.

В мире,Яир Лапид,Биньямин Нетаньяху,
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