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15 минут назад

Отбившийся от крокодила сковородой пенсионер попал на видео

Александр Кузьмин

В Австралии пенсионер отбился от крокодила с помощью сковороды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры схватки с опасным хищником.

На записи видно, как огромная рептилия приближается к мужчине, а тот, не растерявшись, наносит своему противнику два удара кухонной утварью по морде. После этого крокодил предпочел не продолжать бой. Получившее от человека отпор пресмыкающееся в спешном порядке ретировалось в сторону водоема.

Ранее сообщалось, что нелюдимый манул по кличке Тимофей «атаковал» сотрудника Московского зоопарка, который снимал его на камеру.

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