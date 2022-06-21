Отбившийся от крокодила сковородой пенсионер попал на видео

В Австралии пенсионер отбился от крокодила с помощью сковороды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры схватки с опасным хищником.

На записи видно, как огромная рептилия приближается к мужчине, а тот, не растерявшись, наносит своему противнику два удара кухонной утварью по морде. После этого крокодил предпочел не продолжать бой. Получившее от человека отпор пресмыкающееся в спешном порядке ретировалось в сторону водоема.