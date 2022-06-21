В Греции заявили о нахождении Европы в состоянии войны

«Ситуация действительно трудная. Трудная для мировой экономики, трудная для европейской экономики, трудная для экономики Греции, поскольку мы сталкиваемся с такой угрозой инфляции, с которой мы не сталкивались в Европе уже 40 лет. Мы должны повторить, чтобы граждане понимали, что мы находимся в состоянии войны, Европа находится в состоянии войны и последствия, к сожалению, этого российского вторжения в Украину сейчас ощущаются во всем спектре экономической деятельности», — сказал политик.