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31 минуту назад

Финляндия усомнилась в скором вступлении в НАТО

Елена Прошина

Из-за позиции Турции, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.

Финляндия усомнилась в скором вступлении в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой Ниинисте отметил, что Финляндия не добилась особого прогресса на переговорах с Турцией.

«Но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября», — заявил Ниинисте.

Ранее Швеция и Финляндия выразили желание присоединиться к Североатлантическому альянсу и подали заявки на вступление 18 мая. Однако Турция заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В мире,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,Европарламент,НАТО,
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