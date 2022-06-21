Финляндия усомнилась в скором вступлении в НАТО

Из-за позиции Турции, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.

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На пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой Ниинисте отметил, что Финляндия не добилась особого прогресса на переговорах с Турцией.

«Но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября», — заявил Ниинисте.