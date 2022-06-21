Финляндия усомнилась в скором вступлении в НАТО

Из-за позиции Турции, Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября. Об этом заявил финский президент Саули Ниинисте, пишет РИА Новости.
На пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой Ниинисте отметил, что Финляндия не добилась особого прогресса на переговорах с Турцией.
«Но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября», — заявил Ниинисте.
Ранее Швеция и Финляндия выразили желание присоединиться к Североатлантическому альянсу и подали заявки на вступление 18 мая. Однако Турция заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).