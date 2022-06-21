В Брюсселе десятки тысяч жителей вышли на митинг. Причиной массовой демонстрации стало недовольство граждан ростом цен на энергоносители. По предварительным данным, на улицах бельгийской столицы протестовали примерно 80 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео с места событий.