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36 минут назад

Опубликовано видео многотысячного митинга в Брюсселе

Александр Кузьмин

В Брюсселе десятки тысяч жителей вышли на митинг. Причиной массовой демонстрации стало недовольство граждан ростом цен на энергоносители. По предварительным данным, на улицах бельгийской столицы протестовали примерно 80 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео с места событий.

Ранее граждане Бельгии передали петицию премьеру страны де Кроо с требованием снизить цены на бензин. Документ подписали 100 тысяч человек. В начале июня стоимость литра топлива составила 2,14 евро.

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