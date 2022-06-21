Трамп сделал заявление об угрозе мировой войны

Президент США Джо Байден может привести находящиеся в состоянии рецессии Соединенные Штаты к мировой войне. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп в вышедшем в эфир в понедельник интервью телеканалу Newsmax.
Экс-президент указал на "отсутствие уважения" к Соединенным Штатам на мировой арене. Угроза войны кажется Трампу особенно серьезной на фоне экономических проблем в стране. "Рецессия - это не то, что ожидает нас через два года. Мы уже находимся в состоянии рецессии", - убежден Трамп.
"Наша страна в большой беде. Соединенным Штатам угрожает серьезная опасность в связи с ситуацией на Украине и действиями России. Мы можем развязать мировую войну, если они (администрация Байдена) продолжат свою политику. То, что они делают, - это безумие", - заявил Трамп ведущему Эрику Баллингу.
Политик считает, что инфляцию спровоцировали выросшие цены на бензин, "которые поднялись с менее чем двух долларов (за один галлон (3,785 литра) - прим. ТАСС) до пяти, шести, семи, восьми долларов" и даже выше.
Сам Байден в понедельник заявил в беседе с журналистами, что не считает наступление рецессии в стране неизбежным. Главу государства попросили прокомментировать высказывания многих аналитиков о том, что наступление рецессии весьма вероятно. "Нет, большинство из них так не говорят. Не выдумывайте ничего. Теперь вы говорите как республиканский политик. Это шутка", - ответил президент. Он рассказал, что этим утром разговаривал с бывшим министром финансов США Лоуренсом Саммерсом, который в воскресенье заявил, что США, скорее всего, скатятся в рецессию "к концу следующего года".