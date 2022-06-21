Жители Буркина-Фасо призвали ввести в их страну российские войска

В нескольких городах Буркина-Фасо (государства в Западной Африке) местные жители вышли на акции протеста против французских военных. Примечательно, что вышли они в большинстве своем с российскими флагами. Об этом пишет издание Redovka, прикладывая видео с демонстрацией протеста.

Фото: ТАСС ТАСС

На видео митингующие требуют немедленного вывода французских войск из страны с заменой их на российских военных. Они [митингующие] уверены, что принести стабильность и спокойствие в их страну может только Москва.