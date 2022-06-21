Грузия объяснила повторный отказ ввести санкции против РФ

Тбилиси не сможет ввести экономические санкции против России из-за собственных национальных интересов и вызовов безопасности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.
"Мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", - отметил глава правительства.
Отмечается, что Грузия при этом будет соблюдает международные санкции и находится в координации с партнерами из США и Европы. Гарибашвили добавил, что политически Тбилиси стоит "рядом с международным сообществом".
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Грузию в корысти из-за отказа вводить санкции против России.