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28 минут назад

Грузия снова отказалась вводить санкции против России

Газета.Ru

Тбилиси не сможет ввести экономические санкции против России из-за собственных национальных интересов и вызовов безопасности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Sputnik Грузия.

Грузия объяснила повторный отказ ввести санкции против РФ
Фото: ТАССТАСС

"Мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", - отметил глава правительства.

Отмечается, что Грузия при этом будет соблюдает международные санкции и находится в координации с партнерами из США и Европы. Гарибашвили добавил, что политически Тбилиси стоит "рядом с международным сообществом".

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Грузию в корысти из-за отказа вводить санкции против России.

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