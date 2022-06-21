Грузия объяснила повторный отказ ввести санкции против РФ

"Мы, грузины, не сможем ввести национальные экономические санкции в отношении России из-за очень естественной причины. Потому что у нас есть свои национальные интересы, у нас есть свои вызовы безопасности, экономические вызовы. Это основная наша мотивация", - отметил глава правительства.