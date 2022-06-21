Опубликован список запрещенных для транзита через Литву товаров

В него, например, попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности. Также там оказались чистопородные лошади, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики. Попали в перечень и технологические установки для сжижения природного газа. Всего в нем 23 раздела на 66 страницах.