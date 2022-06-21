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21 минуту назад

Опубликован список запрещенных для транзита через Литву товаров

Lenta.ruиещё 2

Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву.

Опубликован список запрещенных для транзита через Литву товаров
Фото: ТАССТАСС

В него, например, попала продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности. Также там оказались чистопородные лошади, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики. Попали в перечень и технологические установки для сжижения природного газа. Всего в нем 23 раздела на 66 страницах.

17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом. Несанкционные товары продолжат доставлять по железной дороге.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая блокада является «нарушением всего и вся». Правительство пообещало принять ответные меры.

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