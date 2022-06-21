Китай назвал США «главным мучителем наших времен»

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал данные о числе погибших в вооруженных конфликтах с участием США на Ближнем Востоке и назвал Вашингтон «главным мучителем наших времен». Его заявление опубликовано в Twitter.

Фото: fmprc.gov.cn fmprc.gov.cn

Как утверждает китайский дипломат, с 2001 года «спровоцированная Вашингтоном война» на Ближнем Востоке унесла жизни 900 тысяч человек, в том числе 335 тысяч мирных жителей. Кроме того, беженцами стали еще десятки миллионов человек.

При этом Чжао Лицзянь не указал источник, на который ссылается.