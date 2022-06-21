Жители Буркина-Фасо вышли на митинги с флагами РФ

Жители Буркина-Фасо вышли на антифранцузские митинги с российскими флагами, сообщает Sputnik Беларусь.
Участники протестных акций требуют вывода из страны французских войск.
В январе военные в Буркина-Фасо распустили правительство и парламент, а также закрыли границы. Жителям объявили о военном перевороте в стране. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли, на его жизнь было совершено покушение. Как заявил организовавший мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».
После переворота сторонники свержения президента Рока Марка Кристиана Каборе вышли на улицы с российскими флагами.
«Мы больше не хотим Франции, мы здесь, чтобы добиться защиты от России. Франция не сделала ничего, чтобы обеспечить нашу безопасность», — цитировало одного из демонстрантов издание «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов).