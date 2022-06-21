Жители Буркина-Фасо вышли на митинги с флагами РФ

В январе военные в Буркина-Фасо распустили правительство и парламент, а также закрыли границы. Жителям объявили о военном перевороте в стране. Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли, на его жизнь было совершено покушение. Как заявил организовавший мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».