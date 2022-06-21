На Украине погиб еще один американский наемник

Американец Стивен Забельски погиб при участии в военных действиях на Украине, он подорвался на мине, сообщила газета Recorder.

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Внимание на некролог обратила The Washington Post (WP). Анонимный источник WP из Госдепа США подтвердил факт смерти военного.

По данным Recorder, Стивен Забельски погиб «во время боевых действий в селе Дорожнянк» на Украине. Населенного пункта с таким названием на Украине нет, речь может идти о селе Дорожнянка в Запорожской области. Сообщается, что он погиб 15 мая, пишет «Коммерсант».

Как сообщил WP источник из Госдепартамента, ведомство находится на связи с семьей погибшего и предоставляет ей «всю возможную консульскую помощь».

Отмечается, что большую часть своей жизни он прожил в Нью-Йорке, затем переехал во Флориду, работал на стройке. WP также утверждает, что новость о его смерти распространилась после того, как The Rolling Stone со ссылкой на сослуживца Стивена Забельски сообщил, что погибший был ветераном армии США и подорвался на мине. По данным журнала, он был участником отряда «Россомахи», который состоял из 12 англоговорящих мужчин – поляка, канадца, британца и восьми американцев, все из которых имели военный опыт.

До этого сообщалось о гибели только одного американца, воевавшего на Украине – по данным СМИ, это был 22-летний солдат Вилли Джозефе Канселе, завербованный частной военной компанией. Факт смерти подтвердила его мать, однако тело не было найдено.

Ранее наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.