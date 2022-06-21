«Не позволю»: Шольц ответил на критику со стороны украинцев

«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или зенитные ракетные комплексы, солдаты тоже должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет малоэффективным», - подчеркнул Шольц.