«Не позволю»: Шольц ответил на критику со стороны украинцев

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на Украине некоторые не понимают сложности вопроса с поставками оружия и «говорят много не соответствующего действительности». Об это он заявил в интервью Münchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса. Если мы поставляем самые современные системы вооружения, такие как самоходные гаубицы или зенитные ракетные комплексы, солдаты тоже должны быть хорошо обучены, иначе это оружие будет малоэффективным», - подчеркнул Шольц.
Он отметил, что для некоторых систем требуются боеприпасы, которые сразу поставить не удается.
«Ошибается тот, кто думает, что оружие можно приобрести у дилеров, как автомобили. Я знаю, что я должен терпеть критику. Но я не позволю, чтобы меня заставили отклониться от уравновешенного курса», - заявил канцлер.
Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в меру своих возможностей.
«Финансово, отдав много денег. Гуманитарно, леча раненых и приняв более 800 тысяч беженцев в Германии. И военно, поставками оружия и боеприпасов», - заключил Шольц.
Ранее Шольц сообщил, что летом 2022 года Германия поставит Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Также на осень запланированы поставки современной зенитной системы IRIS-T SLM и четырех реактивных систем залпового огня MARS II со склада Бундесвера.