В Мехико состоялась самая массовая тренировка по боксу, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В ней приняли участие 14 299 человек. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

В минувшую субботу на площади Сокало в мексиканской столице собрались 14 299 человек, чтобы поучаствовать в самом большом классе по боксу в истории. Участники мероприятия были разделены на три группы, каждая из которых была одета в один из цветов мексиканского флага – зеленый, красный и белый.