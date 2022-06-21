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31 минуту назад

14 299 человек устроили тренировку по боксу в Мехико. Видео

Александр Кузьмин

В Мехико состоялась самая массовая тренировка по боксу, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В ней приняли участие 14 299 человек. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly, в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

В минувшую субботу на площади Сокало в мексиканской столице собрались 14 299 человек, чтобы поучаствовать в самом большом классе по боксу в истории. Участники мероприятия были разделены на три группы, каждая из которых была одета в один из цветов мексиканского флага – зеленый, красный и белый.

Тренировкой руководили местные боксеры Ана Мария Торрес, Джеки Нава, Мариана «Ла Барби» Хуарес и Алан «Рей Дэвид» Пикассо.

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