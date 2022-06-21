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36 минут назад

Перешагивающую через попутчиков пассажирку самолета сняли на видео

Александр Кузьмин

Пассажирка самолета в пижамных штанах передвигалась по салону, перешагивая через своих попутчиков. Необычное поведение путешественницы сняли на камеру очевидцы и выложили в соцсеть. Об этом сообщает The Daily Star.

На кадрах видно, что туристка в пижамных штанах, топе с короткими рукавами и носках пробирается к своему месту у окна через других пассажиров.

«Она прыгала через остальных все семь часов полета», — рассказал автор ролика.

Пользователи социальной сети неодобрительно отозвались о таком поведении, посчитав его отвратительным. Однако нашлись и те, кто не увидел в нем криминала.

«Если это самое криминальное поведение, которое вы видели на рейсе, то очевидно, что вы мало летали», — прокомментировали они видео.

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