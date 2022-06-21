Перешагивающую через попутчиков пассажирку самолета сняли на видео

Пассажирка самолета в пижамных штанах передвигалась по салону, перешагивая через своих попутчиков. Необычное поведение путешественницы сняли на камеру очевидцы и выложили в соцсеть. Об этом сообщает The Daily Star.

На кадрах видно, что туристка в пижамных штанах, топе с короткими рукавами и носках пробирается к своему месту у окна через других пассажиров.

«Она прыгала через остальных все семь часов полета», — рассказал автор ролика.

Пользователи социальной сети неодобрительно отозвались о таком поведении, посчитав его отвратительным. Однако нашлись и те, кто не увидел в нем криминала.