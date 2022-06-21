NYT: в Венгрии надеялись на захват Будапештом Закарпатья

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатской области Будапештом в начале российской спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон.

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По мнению обозревателя, в приграничных с Венгрией населенных пунктах не все поддерживают официальную позицию Киева.

«В приграничных городах недоверие... витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева регион захватит Венгрия. Хотя документальных подтверждений этим заявлениям нет», - отмечается в статье.

Эрика Соломон обратила внимание на то, что венгры недовольны принятыми на Украине законами в отношении этнических меньшинств, а ограничение преподавания на венгерском языке в школах воспринимают как покушение на свои конституционные свободы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.