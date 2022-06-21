В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
26 минут назад

NYT заявило о «надежде» венгров на захват Закарпатья

Мария Иванова

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатской области Будапештом в начале российской спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на местных жителей пишет обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон.

NYT: в Венгрии надеялись на захват Будапештом Закарпатья
Фото: ТАССТАСС

По мнению обозревателя, в приграничных с Венгрией населенных пунктах не все поддерживают официальную позицию Киева.

«В приграничных городах недоверие... витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева регион захватит Венгрия. Хотя документальных подтверждений этим заявлениям нет», - отмечается в статье.

Эрика Соломон обратила внимание на то, что венгры недовольны принятыми на Украине законами в отношении этнических меньшинств, а ограничение преподавания на венгерском языке в школах воспринимают как покушение на свои конституционные свободы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

Нарышкин дал прогноз по спецоперации на Украине

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам ЕС и подрывают благосостояние европейских семей.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители