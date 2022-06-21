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11 минут назад

Качиньский объявил об уходе с поста вице-премьера Польши

Алиса Селезнёва

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский объявил о своем уходе с поста вице-премьера и главы Комитета по национальной безопасности и делам обороны. Об этом пишет ТАСС.

Качиньский неожиданно объявил об отставке
Фото: ТАССТАСС

Политик заявил сегодня Польскому агентству печати, что он «уже не в правительстве».

«Я уже подал свое заявление об уходе премьер-министру, и оно было одобрено. Насколько мне известно, его подписал и президент», - пояснил он.

По словам Ярослава Качиньского, его преемником стал министр обороны страны Мариуш Блащак.

Ранее Ярослав Качиньский в интервью изданию Welt подверг резкой критике власти ФРГ за нежелание вводить в отношении Москвы нефтяное эмбарго. Кроме того, он высказался за увеличение поставок вооружений и военной техники Киеву.

Качиньский критиковал из-за украинского кризиса и власти Венгрии. Он заявлял, что Варшава не собирается сотрудничать с Будапештом до тех пор, пока премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не изменит свою позицию по этому вопросу.

В мире,Мариуш Блащак,Виктор Орбан,Ярослав Качиньский,
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