Оценено будущее Польши после отставки теневого лидера

«Ничего не изменится в польской политике. И президент АнджАнджей Дуда, и премьер-министр МатеМатеуш Моравецкий достаточно молодые политики. Они имеют свой политический бэкграунд, и вообще они верные "качиньцы", я бы сказал, то есть люди, которые пришли к власти в том числе с поддержкой Качиньского. Не могу предположить, что они резко поменяют политику после ухода неформального лидера», — сказал Николай Топорнин.