Качиньский неожиданно объявил об отставке

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — цитирует его агентство РАР .

Качиньский отметил, что ему удалось реализовать всё задуманное за время своей работы в правительстве.