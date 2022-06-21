Качиньский неожиданно объявил об отставке

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил о сложении полномочий.
«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — цитирует его агентство РАР.
Качиньский отметил, что ему удалось реализовать всё задуманное за время своей работы в правительстве.
Ранее глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции.