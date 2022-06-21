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1 час назад

Глава правящей партии Польши Качиньский объявил об отставке

RT на русскомиещё 3

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил о сложении полномочий.

Качиньский неожиданно объявил об отставке
Фото: ТАССТАСС

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — цитирует его агентство РАР.

Качиньский отметил, что ему удалось реализовать всё задуманное за время своей работы в правительстве.

Ранее глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции.

В мире,Матеуш Моравецкий,Ярослав Качиньский,Анджей Дуда,
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