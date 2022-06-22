Байден захотел временно отменить топливный налог в США

Президент США Джо Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Фото: Reuters Reuters

Издание пишет, что американский лидер и его советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев. Президент Соединенных Штатов будет 22 июня выступать с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране.

Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должно пройти через одобрение Конгресса, так что, как отмечает издание, подобный шаг Байдена выглядит "в большей степени символическим". Республиканцы и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене топливного налога – они сомневаются, что такая мера поможет стабилизировать ситуацию с высокими ценами на заправках.

Ранее глава Минфина США назвала инфляцию в стране частью "глобального явления".

"Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США — не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны", — сказала Йеллен, добавляя, что "эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз".

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста. Президент США Джо Байден не раз заявлял, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире и в США в частности привела военная спецоперация России на Украине.