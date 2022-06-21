Шольц и Макрон отказали Зеленскому в оружии

Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет журналист Los Angeles Times Дойл МакМанус.
В статье говорится, что на Западе появились признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий ограничительных мер в отношении Москвы для их инициаторов.
«И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — сообщает издание. Обозреватель Los Angeles Times также усомнился в перспективах скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров стран Европы.
«При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер», — пишет МакМанус.
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев 16 июня. Туда они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров президент Франции заявил, что Париж, Берлин и Рим выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.