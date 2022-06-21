NYT: в Венгрии надеялись на захват Будапештом Закарпатья

«В приграничных городах (с Венгрией. — «Газета.Ru») недоверие прямо-таки витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют», — пояснила автор материала.