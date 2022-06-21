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30 минут назад

NYT: венгерские священники надеялись на захват Будапештом Закарпатья в начале спецоперации

Газета.Ruиещё 3

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатской области Будапештом в начале российской спецоперации на Украине, пишет Эрика Соломон, обозреватель газеты New York Times, ссылаясь на местных жителей.

NYT: в Венгрии надеялись на захват Будапештом Закарпатья
Фото: Marko Djurica/ReutersMarko Djurica/Reuters

«В приграничных городах (с Венгрией. — «Газета.Ru») недоверие прямо-таки витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют», — пояснила автор материала.

Она высказала мнение, что тесные связи проживающих в Закарпатье венгров с исторической родиной стали причиной разногласий о виновнике конфликта на Украине.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире местного радио, что страна исправно получает газ из РФ, согласно действующему контракту.

В мире,Петер Сийярто,
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