NYT: в Венгрии надеялись на захват Будапештом Закарпатья

Венгерские священники «выражали надежду» на захват Закарпатской области Будапештом в начале российской спецоперации на Украине, пишет Эрика Соломон, обозреватель газеты New York Times, ссылаясь на местных жителей.
«В приграничных городах (с Венгрией. — «Газета.Ru») недоверие прямо-таки витает в воздухе. Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют», — пояснила автор материала.
Она высказала мнение, что тесные связи проживающих в Закарпатье венгров с исторической родиной стали причиной разногласий о виновнике конфликта на Украине.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире местного радио, что страна исправно получает газ из РФ, согласно действующему контракту.