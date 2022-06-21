Газета The Washington Post сообщила о гибели гражданина США на Украине

Американец Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на некролог, опубликованный его семьей и заявление Госдепартамента. По данным издания, 52-летний Стивен Забельски погиб 15 мая во время боевых действий, став "по меньшей мере вторым американским гражданином", убитым на Украине.

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Ранее было опубликовано видео с попавшим в плен гражданином США Энди Хюйном, который прибыл на Украину в качестве наемника. По его словам, он состоял в отряде, относящемся к разведывательному батальону по названием "Багет".

В основном в нем граждане Франции, отметил американец. По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции на Украину прибыли 1831 наемник из 64 стран, в том числе 504 человека из Румынии, 422 — из Великобритании, 601 человек — из Канады и 530 из США. Позднее из них были уничтожены 378 и убыли на родину 272 наемника. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.