Kyodo: два корабля КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

Два патрульных корабля морской полиции КНР вошли во вторник в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Управление безопасности на море.

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Японские патрульные корабли береговой охраны, отправленные в этот район, требуют от экипажей китайских сторожевиков покинуть зону. По данным Управления безопасности на море Японии, китайские корабли заходят в этот район 12-й раз в текущем году.