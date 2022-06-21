Kyodo: два корабля КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

Два патрульных корабля морской полиции КНР вошли во вторник в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Управление безопасности на море.
Японские патрульные корабли береговой охраны, отправленные в этот район, требуют от экипажей китайских сторожевиков покинуть зону. По данным Управления безопасности на море Японии, китайские корабли заходят в этот район 12-й раз в текущем году.
Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.