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9 минут назад

Премьера Грузии пригласили на саммит НАТО для разработки новой концепции безопасности

RT на русскомиещё 2

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили приглашение на саммит альянса, чтобы обсудить разработку новой стратегической концепции безопасности.

Премьера Грузии пригласили на саммит НАТО
Фото: соцсетисоцсети

«Я приглашаю вас на саммит НАТО... На мадридском саммите союзники согласуют новую стратегическую концепцию, которая определит ключевые принципы и задачи альянса для его подготовки к более опасному и непрогнозируемому миру», — говорится в тексте письма, опубликованного пресс-службой правительства Грузии.

Отмечается, что в документе будет отражена новая политика альянса в отношении России.

В саммите примут участие лидеры Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Также в Мадрид приглашены глава Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Генсек НАТО ранее заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности».

Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос о Китае, укрепление которого представляет вызов для Североатлантического альянса.

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