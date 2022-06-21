Премьера Грузии пригласили на саммит НАТО

«Я приглашаю вас на саммит НАТО... На мадридском саммите союзники согласуют новую стратегическую концепцию, которая определит ключевые принципы и задачи альянса для его подготовки к более опасному и непрогнозируемому миру», — говорится в тексте письма, опубликованного пресс-службой правительства Грузии.