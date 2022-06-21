Украина и еще несколько соседних стран получат возможность вступить в ЕС

Страны Европейского союза готовы формально предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

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Данный шаг будет осуществлен уже на этой неделе, на саммите лидеров стран Евросоюза 23-24 июня. Также европейские страны готовы дать статус кандидата Молдавии и Грузии, однако при выполнении дополнительных условий.

В случае одобрения для Украины статуса кандидата на вступление в ЕС, власти страны должны будут выполнить целый ряд условий, чтобы отвечать всем требованиям на вступление в союз. Речь идёт о законодательном закреплении процедуры назначения судей в Верховный суд, усилении борьбы с коррупцией, принятии законов по борьбе с отмыванием денег и олигархией.

Также Украина должна будет исключить ангажированность СМИ, привести свое законодательство в этой сфере в соответствие с европейскими нормами, а также завершить правовые реформы по правам национальных меньшинств.

Отмечается, что Еврокомиссия будет внимательно следить за прогрессом по всем пунктам и представит соответствующий доклад в 2023 году.