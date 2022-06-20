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57 минут назад

Британцы высмеяли встречу Зеленского с американским актером. «Два комика»

Ura.Ru

Жители Великобритании высмеяли встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским комедийным актером Беном Стиллером («Ночь в музее», «Знакомство с Факерами»). Свои комментарии по этому поводу они оставили под опубликованными в британской газете Daily Mail фотографией и видео их встречи.

Британцы высмеяли встречу Зеленского с американским актером
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.uaофициальный сайт президента Украины president.gov.ua

«Я вижу двух комиков, играющих свои роли перед объективом», — отметил пользователь. По словам другого пользователи сети, Зеленский «не лидер, а актер, который окружает н теми людьми во время кризиса».

Еще одному читателю стало интересно, согласился бы Стиллер на поездку при условии, что не будет никакой огласки. В ответ на этот комментарий ему написали: «Нарциссизм этих людей поражает. Все это пиар и реклама».

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, нуждающиеся в помощи должны вежливо просить ее, но никак не угрожать и ставить ультиматумы. Также один из читателей статьи колумниста в The American Conservative написал, что «Зеленский — жулик, по которому плачет тюрьма. Его надо судить».

В мире,Ласло Кевер,Бен Стиллер,Владимир Зеленский,
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