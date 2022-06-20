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14 минут назад

Алиханов: МИД России вызвал посла ЕС из-за ограничения транзита в Калининград

Елена Прошина

Посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД РФ из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область через Литву. Об этом в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за блокады Калининграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Эдерер вызван в МИД на Смоленку, ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов.

Он отметил, что раньше посол ЕС в России часто бывал в Калининграде и знает специфику региона. В связи с этим Алиханов выразил надежду, что Эдерер предложит решение ситуации и «будет конструктивен».

Ранее, 17 июня, Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 20 июня МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, заявив, что в противном случае Москва оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

В мире,Маркус Эдерер,Антон Алиханов,МИД России,Совет Федерации,ЕС,
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