Посла ЕС в России вызвали в МИД из-за блокады Калининграда

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Эдерер вызван в МИД на Смоленку, ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал Алиханов.

Он отметил, что раньше посол ЕС в России часто бывал в Калининграде и знает специфику региона. В связи с этим Алиханов выразил надежду, что Эдерер предложит решение ситуации и «будет конструктивен».