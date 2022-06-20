Жители Херсонской области перестали получать украинские пособия и пенсии

Жители Херсонской области перестали получать пособия и пенсии, которые ранее им выплачивал Киев. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"[Украинские] пособия люди уже перестали получать, пенсии перестали получать. Пенсионеры вообще никогда не интересовали украинские власти", - сказал Стремоусов.
Сейчас, по словам представителя ВГА, Киев продолжает частично платить педагогам и медикам. При этом украинские власти таким образом пытаются добиться от них осуществления саботажа, отметил Стремоусов.
"Мы не блокируем возможность украинских властей помогать этим людям, - добавил представитель администрации. - Платит вам Украина - берите эти деньги, но помните, что Украина для нас в той ипостаси, которой была, нацистской, она закончилась раз и навсегда".
Херсонская область находится на юге Украины, граничит с Республикой Крым. В середине марта Министерство обороны РФ сообщало о том, что область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля в регионе была сформирована военно-гражданская администрация. Также власти заявляли о желании войти в состав РФ.