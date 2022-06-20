Глава Еврокомиссии предостерегла ЕС от использования "грязного топлива"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза от возвращения к использованию "нечистого" ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций.

"Мы должны убедиться, что используем этот кризис для продвижения вперед, а не для того, чтобы вернуться к грязному ископаемому топливу", - приводит в понедельник газета Financial Times слова председателя ЕК.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на необходимость "масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии".

Кроме того, она отметила, что ЕС может применить меры по экономии энергии и выделить приоритетные отрасли, получающие газ, в ответ на возможные сокращения поставок из России. Председатель ЕК также привела цифры, показывающие, что потребление газа в Европе уже сократилось на 9% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.