Глава Еврокомиссии предостерегла ЕС от использования "грязного топлива"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны Евросоюза от возвращения к использованию "нечистого" ископаемого топлива на фоне антироссийских санкций.
"Мы должны убедиться, что используем этот кризис для продвижения вперед, а не для того, чтобы вернуться к грязному ископаемому топливу", - приводит в понедельник газета Financial Times слова председателя ЕК.
Фон дер Ляйен также обратила внимание на необходимость "масштабных инвестиций в возобновляемые источники энергии".
Кроме того, она отметила, что ЕС может применить меры по экономии энергии и выделить приоритетные отрасли, получающие газ, в ответ на возможные сокращения поставок из России. Председатель ЕК также привела цифры, показывающие, что потребление газа в Европе уже сократилось на 9% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совет ЕС ранее принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, следует из опубликованного в пятницу постановления Совета ЕС. Временные исключения из нефтяного эмбарго предусмотрены для импорта сырой нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций, говорится в документе. Под этими странами подразумеваются, в первую очередь, Венгрия и Словакия.