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23 минуты назад

В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях

Lenta.ru

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о мирных жителях, покинувших территорию завода «Азот» в Северодонецке. Его слова в эфире телеканала «Соловьев Live» передает ТАСС.

В ЛНР рассказали о покинувших «Азот» мирных жителях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил Марочко, некоторые гражданские смогли выйти с предприятия «по ухищрениям, либо по счастливой случайности». По их словам, на территории завода сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, а украинские военные прикрываются ими как живым щитом.

«У людей реально нет ни провизии, ни воды, ни всего необходимого для того, чтобы можно было как-то существовать», — сказал офицер.

Ранее Марочко рассказал, что отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие «Азот», начали поднимать белые флаги и выходить с предложениями о переговорах. Он пояснил, что украинские военнослужащие были брошены своим командованием.

В мире,Андрей Марочко,
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