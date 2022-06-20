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58 минут назад

NYT рассказала о перейденной США черте на Украине

Lenta.ruиещё 4

Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает просто помощь и все больше похоже на действия Вашингтона в ходе конфликта в Йемене. Об этом пишет эксперт Бонни Кристиан в The New York Times.

NYT рассказала о перейденной США черте на Украине
Фото: US Air Force / ReutersUS Air Force / Reuters

В материале американской газеты говорится о том, что Вашингтон пересек черту в Йемене, а то, что США делали в Йемене, очень похоже на то, что они делают на Украине. Эксперт отмечает, что поддержка властей США Киева вышла за рамки. Она почеркнула, что о сильной вовлеченности Вашингтона свидетельствует выделение Украине десятков миллиардов долларов, отправка ВСУ ракетных установок и передача украинскому генштабу развединформации.

Ранее газета The Washington Post писала, что США и их союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне того, как Вашингтон пытается за счет увеличения военной помощи Киеву не допустить успеха России и одновременно старается смягчить последствия нынешнего кризиса для мировой экономики и продовольственной безопасности. В публикации американского издания говорится о том, что решение поставлять все более передовые вооружения, способные наносить удары по России, отражает готовность Запада идти на риск преднамеренной эскалации конфликта с Россией.

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