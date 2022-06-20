NYT рассказала о перейденной США черте на Украине

Участие США в конфликте на Украине все меньше напоминает просто помощь и все больше похоже на действия Вашингтона в ходе конфликта в Йемене. Об этом пишет эксперт Бонни Кристиан в The New York Times.

Фото: US Air Force / Reuters US Air Force / Reuters

В материале американской газеты говорится о том, что Вашингтон пересек черту в Йемене, а то, что США делали в Йемене, очень похоже на то, что они делают на Украине. Эксперт отмечает, что поддержка властей США Киева вышла за рамки. Она почеркнула, что о сильной вовлеченности Вашингтона свидетельствует выделение Украине десятков миллиардов долларов, отправка ВСУ ракетных установок и передача украинскому генштабу развединформации.