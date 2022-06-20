Боррель указал на перегибы банков в исполнении санкций против РФ

Некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РБК.

«Мы не можем избежать ситуаций, когда некоторые финансовые институты решают добровольно не участвовать в торговле. Это называется "перегнуть палку"», — сказал Боррель.

Он добавил, что направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, в которых напоминает о том, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями.