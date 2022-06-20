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13 минут назад

Боррель указал на перегибы ряда банков в исполнении санкций ЕС

Елена Прошина

Некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РБК.

Боррель указал на перегибы банков в исполнении санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не можем избежать ситуаций, когда некоторые финансовые институты решают добровольно не участвовать в торговле. Это называется "перегнуть палку"», — сказал Боррель.

Он добавил, что направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, в которых напоминает о том, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями.

Боррель ответил на обвинения России в блокаде Калининграда

Ранее Боррель заявлял, что цены на продукты в мире растут именно из-за военной спецоперации РФ на Украине, а не европейских ограничений. В свою очередь президент России Владимир Путин возложил ответственность за возможный голод в бедных странах на ЕС и США.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,Совет Европы,ЕС,
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