Байдена уличили в нарушении обещания после его слов о Путине

Она опубликовала скриншот поста Байдена за 2020 год. Тогда политик утверждал, что «президент должен выполнять свою работу, а не обвинять других».

Ранее Байден заявил, что из-за России число беженцев превысило рекордную отметку в 100 миллионов. До этого американский лидер объяснил рост цен в США «подорожанием Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — сказал он, комментируя майские данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.